17:06
22 Мая 2022 16:11
Казахстанец занял второе место на турнире по настольному теннису в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев уступил лишь в финале корейцу О Чжун Суну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
Алан Курмангалиев занял второе место на представительном турнире «WTT Youth Contender», который проходит в Польше.
В возрастной категории 17 лет он переиграл Джузеппе Каларко (Италия), Егора Ларкова (Литва), Петра Гавласа (Польша), Рохелио Кастро (Мексика), Ли Хоюна (Корея), Натана Лама (Франция) и только в финале уступил корейцу О Чжун Суну.
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