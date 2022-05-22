22 Мая 2022 16:11

Казахстанец занял второе место на турнире по настольному теннису в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев уступил лишь в финале корейцу О Чжун Суну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Алан Курмангалиев занял второе место на представительном турнире «WTT Youth Contender», который проходит в Польше.

В возрастной категории 17 лет он переиграл Джузеппе Каларко (Италия), Егора Ларкова (Литва), Петра Гавласа (Польша), Рохелио Кастро (Мексика), Ли Хоюна (Корея), Натана Лама (Франция) и только в финале уступил корейцу О Чжун Суну.