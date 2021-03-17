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Казахстанец Зангар Нурланулы вышел в четвертьфинал теннисного турнира Penza Cup

17 Марта 2021 19:32
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Казахстанец Зангар Нурланулы вышел в четвертьфинал теннисного турнира Penza Cup

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в четвертьфинал турнира Penza Cup, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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В Пензе стартовал международный турнир «Penza Cup-2021» серии Tennis Europe Junior Tour. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов в возрасте до 14 лет.

Как сообщили в Федерации, молодые теннисисты разыгрывают награды и рейтинговые очки в личном и парном разрядах. Соревнования открыл президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Международный турнир продлится до 21 марта.

Казахстанец Зангар Нурланулы, обыграв во втором круге Марата Салбиева из России со счетом 6:2, 6:1, пробился в 1/4 финала турнира. Завтра Нурланулы сыграет против еще одного представителя России Павла Скворткова.

Напомним, 12-летний Зангар в 2018 году стал чемпионом Казахстана среди детей до 10 лет.



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Автор:

Серик Сабеков

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