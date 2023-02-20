Казахстанец задержан с синтетическими наркотиками в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке в ходе проведения профилактических мероприятий задержан гражданин Республики Казахстан с психотропными и синтетическими наркотиками, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы столичного ГУВД, 12 февраля 2023 года в 00:28 на автостоянке Восточного автовокзала города Бишкека в ходе личного обыска у задержанного обнаружено и изъято 250 пакетиков наркотических веществ (каждый по 0,4гр), общим весом 313 грамм.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Подозреваемый Ж.Э. 2004 года рождения арестован и водворен в СИЗО-1 г.Бишкек. Расследование продолжается, ведутся оперативные-розыскные мероприятия по установлению нарколаборатории и всех причастных лиц.