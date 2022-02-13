Новости
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
13 Февраля 2022 14:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов и представитель Бразилии Дуглас Силва де Андраде получили бонусные выплаты в размере 50 тысяч долларов за «Лучший бой вечера» на турнире UFC 271, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл» Казахстан вышел в финал этапа кубка мира по батутной гимнастике Казахстанский горнолыжник потерпел неудачу на старте Олимпиады в Пекине
По информации «Вестника ММА», Морозов сегодня ранним утром по времени Нур-Султана неожиданно проиграл бразильцу в ярком поединке. Бой был остановлен во втором раунде после удушающего приема. Стоит отметить, что это уже второе поражение казахстанца в трех поединках в UFC.
Добавим, что бонусы за «Лучшее выступление вечера» получили Джаред Каннонир и Таи Туиваса.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде
- Поликлинику и лечебно-реабилитационный центр строят в столице
- Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции
- ПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл»
- Казахстан вышел в финал этапа кубка мира по батутной гимнастике
- Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн