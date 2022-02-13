Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Сергей Морозов и представитель Бразилии Дуглас Силва де Андраде получили бонусные выплаты в размере 50 тысяч долларов за «Лучший бой вечера» на турнире UFC 271, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации «Вестника ММА», Морозов сегодня ранним утром по времени Нур-Султана неожиданно проиграл бразильцу в ярком поединке. Бой был остановлен во втором раунде после удушающего приема. Стоит отметить, что это уже второе поражение казахстанца в трех поединках в UFC.

Добавим, что бонусы за «Лучшее выступление вечера» получили Джаред Каннонир и Таи Туиваса.



