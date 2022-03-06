Казахстанец за три минуты заставил сдаться соперника на турнире MMA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Almaty Arena проходит турнир по смешанным единоборствам казахстанского промоушна Naiza 37, на котором выступают местные бойцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В категории до 62 килограммов фунтов в октагоне сошлись казахстанский файтер Айдан Кодеки представитель Узбекистана Жахондир Нажметдинов. Айдан уже в первом раунде взял инициативу в свои руки и на третьей минуте боя, заключив соперника в захват, довел поединок до досрочной победы в первом раунде.

Напомним, главным событием вечера станет поединок Серика Разгалиева (7-1) против бразильца Дугласа де Оливейры (10-5). Бойцы оспорят титул чемпиона в полусреднем весе.