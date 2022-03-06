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    19:37, 05 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанец за три минуты заставил сдаться соперника на турнире MMA

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Almaty Arena проходит турнир по смешанным единоборствам казахстанского промоушна Naiza 37, на котором выступают местные бойцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В категории до 62 килограммов фунтов в октагоне сошлись казахстанский файтер Айдан Кодеки представитель Узбекистана Жахондир Нажметдинов. Айдан уже в первом раунде взял инициативу в свои руки и на третьей минуте боя, заключив соперника в захват, довел поединок до досрочной победы в первом раунде.

    Напомним, главным событием вечера станет поединок Серика Разгалиева (7-1) против бразильца Дугласа де Оливейры (10-5). Бойцы оспорят титул чемпиона в полусреднем весе.


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