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    08:44, 17 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанец за две минуты нокаутировал экс-бойца UFC и забрал чемпионский титул

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся поединок за титул чемпиона лиги Fury Fighting между казахстанским бойцом Николаем Веретенниковым (8-3) и американцем Энтони Айви (6-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой возглавил турнир Fury FC 46 и проходил в рамках полусреднего веса. Всю намеченную дистанцию схватка не продлилась и закончилась победой Веретенникова нокаутом в первом раунде на временной отметке 2:00. Таким образом, Николай одержал девятую победу в ММА, а Айви потерпел пятое поражение в карьере.

    Стоит отметить, что на турнире лично присутствовал президент UFC Дана Уайт. Айви ранее уже выступал в его промоушене.

    Напомним, что казахстанец подходил к данному событию на серии из семи побед подряд. В последнем поединке Веретенников единогласным решением судей победил Стивена Джонса (8-2).



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