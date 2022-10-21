Казахстанец за час проиграл матч второго круга на теннисном турнире в Вильнюсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел второй матч на хардовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Вильнюсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В паре с белорусским теннисистом Иваном Лютаревичем казахстанец потерпел поражение от французского дуэта Дэн Аддед — Тео Аррибаж. Матч продлился всего 59 минут и завершился в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

По ходу игры Ломакин и Лютаревич исполнили три подачи навылет и совершили две двойные ошибки, выиграли пять очков и два гейма подряд.

Встреча проходила на стадии четвертьфинала литовского турнира.

Ранее сообщалось, что теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев потерпели поражение на старте турнира парного разряда в шведском Стокгольме.









Фото: sports.kz