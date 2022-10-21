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    02:09, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец за час проиграл матч второго круга на теннисном турнире в Вильнюсе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел второй матч на хардовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Вильнюсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В паре с белорусским теннисистом Иваном Лютаревичем казахстанец потерпел поражение от французского дуэта Дэн Аддед — Тео Аррибаж. Матч продлился всего 59 минут и завершился в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

    По ходу игры Ломакин и Лютаревич исполнили три подачи навылет и совершили две двойные ошибки, выиграли пять очков и два гейма подряд.

    Встреча проходила на стадии четвертьфинала литовского турнира.

    Ранее сообщалось, что теннисисты из Казахстана Александр Недовесов и Андрей Голубев потерпели поражение на старте турнира парного разряда в шведском Стокгольме.



    Фото: sports.kz

    Теги:
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