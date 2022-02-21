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Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису во Франции

21 Февраля 2022 09:50
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Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Мец завершился юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. В возрастной категории до 15 лет победу одержал казахстанец Алан Курмангалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Алан прошел Антона Дерлюка (Украина) 3:0, Рареса Куэсдина (Румыния) 3:1, Рафаэль Кабреру (Доминиканская Республика) 3:0, Ли Чонмока (Корея) 3:1, Рафаля Формела (Польша) 3:1, Натана Ламу (Франция) 3:0, Флавиена Котона (Франция) 3:1, заняв первое место.

В возрастной категории до 19 лет Санжар Жубанов вышел из подгруппы и добрался до 1/32 финала. Его показатели следующие: Бенджамин Пигготт (Англия) 3:0, Вон Ян Кай Энди (Сингапур) 3:2, Сохан Жозеф Жиль (Франция) 2:3, Дэвид Бесса (Португалия) 1:3.

Тимофей Герасименко (Нур-Султан) — два поражения и последнее место в группе.

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