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Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису серии ITTF Challenge

9 Февраля 2020 03:31
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Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису серии ITTF Challenge

ГРАНАДА. КАЗИНФОРМ - В Гранаде победой казахстанца Кирилла Герасименко завершился крупный международный турнир по настольному теннису серии ITTF Challenge Spanish Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В финале он встретился с немцем Бенедиктом Дудой. Матч получился на редкость напряженным и равным. Судьба победителя решалась в течение семи партий.

Кульминация встречи произошла при счете 3:3. Герасименко сумел сохранить хладнокровие, минимизировать количество ошибок, а также успешно провести свои атаки. В итоге в последней партии он победил со счетом 11:7, тем самым поставив общую точку - 4:3.

Всего в главных соревнованиях он провел шесть матчей (вместе с финалом). В каждом из них он вышел победителем.


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Ключевые слова: Спорт,
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