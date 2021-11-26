Казахстанец взял «серебро» на Кубке мира по жекпе-жек

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - «Серебро» завоевал акмолинец на Кубке мира по жекпе-жек. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

В городе Талдыкорган прошёл Кубок мира по борьбе жекпе-жек. Жесткие схватки в квадрате ринга, где применялись приемы из арсенала борцов, каратистов, боксеров и кикбоксеров, выявили сильнейших бойцов из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Спортсмен из Акмолинской области Виктор Престель стал серебряным призером соревнований.

Тренируется он под руководством Наримана Абдрахманова и Кенжебека Курманова.