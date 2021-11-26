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Казахстанец взял «серебро» на Кубке мира по жекпе-жек
26 Ноября 2021 16:53
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - «Серебро» завоевал акмолинец на Кубке мира по жекпе-жек. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».
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В городе Талдыкорган прошёл Кубок мира по борьбе жекпе-жек. Жесткие схватки в квадрате ринга, где применялись приемы из арсенала борцов, каратистов, боксеров и кикбоксеров, выявили сильнейших бойцов из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Спортсмен из Акмолинской области Виктор Престель стал серебряным призером соревнований.
Тренируется он под руководством Наримана Абдрахманова и Кенжебека Курманова.
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