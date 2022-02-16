+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец выступил на соревнованиях по горнолыжному слалому на Олимпиаде

16 Февраля 2022 10:34
Поделиться:
Казахстанец выступил на соревнованиях по горнолыжному слалому на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования по горнолыжному слалому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов
Головкин сделал заявление о дате боя за три титула чемпиона мира «Астана» представила состав на велогонку «Вуэльта Андалусии» Промоутер Головкина рассказал о переговорах с «Канело» по трилогии

От Казахстана в них выступил Захар Кучин. В первом спуске он показал результат 1:03.68 и стал 43-м. Примечательно, что Кучина опередили в том числе представители далеко не «зимних» держав: спортсмен из Гаити Ричардсон Виано, занявший 42-е место, и бразилец Мишел Маседу (37-й).

Напомним, ранее Захар выходил на старт гигантского слалома, но не смог дойти до финиша в первом спуске, выбыв из борьбы.
Вторая (и финальная) попытка стартует в 11:45.
Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.


Фото: Сали Сабиров, НОК РК
Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов
Головкин сделал заявление о дате боя за три титула чемпиона мира
«Астана» представила состав на велогонку «Вуэльта Андалусии»
Промоутер Головкина рассказал о переговорах с «Канело» по трилогии
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
6 Резкое похолодание ожидается в Алматы
Читайте также
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля
Определились все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив