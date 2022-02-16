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Казахстанец выступил на соревнованиях по горнолыжному слалому на Олимпиаде
16 Февраля 2022 10:34
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования по горнолыжному слалому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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От Казахстана в них выступил Захар Кучин. В первом спуске он показал результат 1:03.68 и стал 43-м. Примечательно, что Кучина опередили в том числе представители далеко не «зимних» держав: спортсмен из Гаити Ричардсон Виано, занявший 42-е место, и бразилец Мишел Маседу (37-й).
Напомним, ранее Захар выходил на старт гигантского слалома, но не смог дойти до финиша в первом спуске, выбыв из борьбы.
Вторая (и финальная) попытка стартует в 11:45.
Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.
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