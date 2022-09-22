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Казахстанец вышел в полуфинал турнира в Португалии
22 Сентября 2022, 20:21

Казахстанец вышел в полуфинал турнира в Португалии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале на турнире парного разряда мужского «Челленджера» в Браге (Португалия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в паре с теннисистом из Испании Карлосом Табернером Скатов провел матч с португальским дуэтом Фабио Коэльо — Джейми Фария одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 на тай-брейке. Матч продлился один час и 31 минуту.

Во время игры Скатов и Табернер исполнили четыре подачи навылет и совершили две двойные ошибки, а также выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что ранее 21-го сентября казахстанец выиграл два матча на турнире в «паре» и одиночном разряде.

Фото: ktf.kz





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