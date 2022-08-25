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Казахстанец вышел в полуфинал квалификации US Open

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Августа 2022, 04:31
Казахстанец вышел в полуфинал квалификации US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел дебютный матч квалификации Открытого чемпионата США (US Open) одиночного разряда в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Михаил Кукушкин встретился с аргентинским теннисистом Николасом Кикером, который является 235-й ракеткой мира, и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:7. В третьем сете при счете 4:0 в пользу казахстанца аргентинец отказался от продолжения матча. Встреча продлилась два часа и 36 минут.

Во время матча Михаил исполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки, выиграл 15 очков и четыре гейма подряд.

Михаил Кукушкин вышел в полуфинал квалификации турнира Большого шлема.


Спорт   США   Теннис  
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