31 Июля 2022 01:00

Казахстанец вышел в финал юношеского чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Камил Куруглиев стал финалистом юношеского чемпионата мира до 17 лет, который в эти дни проходит в столице Италии Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщили в Международной федерации борьбы, в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 килограммов казахстанец встретился с представителем Соединенных Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счетом 12:2.

В финальной схватке мирового первенства, который состоится 31 июля, Куруглиев встретится на ковре с представителем Венгрии Мусой Арсункаевым.