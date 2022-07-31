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Казахстанец вышел в финал юношеского чемпионата мира по борьбе
31 Июля 2022 01:00

Казахстанец вышел в финал юношеского чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Камил Куруглиев стал финалистом юношеского чемпионата мира до 17 лет, который в эти дни проходит в столице Италии Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщили в Международной федерации борьбы, в полуфинальной схватке в весовой категории до 92 килограммов казахстанец встретился с представителем Соединенных Штатов Америки Максвеллом Райаном Макенелли и одержал уверенную победу по очкам со счетом 12:2.

В финальной схватке мирового первенства, который состоится 31 июля, Куруглиев встретится на ковре с представителем Венгрии Мусой Арсункаевым.


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