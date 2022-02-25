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Казахстанец вышел в финал турнира «Странджа»

25 Февраля 2022 23:08
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Казахстанец вышел в финал турнира «Странджа»

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дамир Абдикадыр провел полуфинальный бой на турнире «Странджа» в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В бою за выход в финал Абдикадыр сразился с россиянином Володей Мнацаканяном. Этот поединок закончился победой Абдикадыра — 4:0. По ходу боя рефери снял с Абдикадыра один балл.

Таким образом, Дамир Абдикадыр вышел в финал «малого чемпионата мира» и будет биться за «золото».

Напомним, в полуфинале мужскую сборную Казахстана представляют девять боксеров: Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг).



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#Спорт   #Бокс  
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