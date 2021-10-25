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    13:52, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец вышел в финал квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На турнире St.Petersburg Open ATP 250 казахстанец Дмитрий Попко отличился камбэком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Дмитрий Попко, занимающий 163 место в мировом рейтинге, в напряженнейшем матче одолел 63-ю ракетку мира, француза Бенджамина Бонзи со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. В этом противостоянии Дмитрий проявил невероятную волю к победе, проиграв первый сет, на тай-брейке второй партии он уступал французу 1:4, но затем выиграл подряд шесть очков и вырвал победу, а в третьей партии дожал соперника.

    Оппонентом Попко в финале квалификации будет Эмиль Руусувуори из Финляндии.


    Теги:
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