Казахстанец вышел в финал квалификации теннисного турнира в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На турнире St.Petersburg Open ATP 250 казахстанец Дмитрий Попко отличился камбэком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Дмитрий Попко, занимающий 163 место в мировом рейтинге, в напряженнейшем матче одолел 63-ю ракетку мира, француза Бенджамина Бонзи со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. В этом противостоянии Дмитрий проявил невероятную волю к победе, проиграв первый сет, на тай-брейке второй партии он уступал французу 1:4, но затем выиграл подряд шесть очков и вырвал победу, а в третьей партии дожал соперника.

Оппонентом Попко в финале квалификации будет Эмиль Руусувуори из Финляндии.