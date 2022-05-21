18:17
21 Мая 2022 18:17
Казахстанец вышел в четвертьфинал турнира по настольному теннису в Польше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертьфинале Алан Курмангалиев сыграет с представителем Южной Кореи Ли Хоюном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
В польском городе Владыславово проходит турнир «WTT Youth Contender». В возрастной категории 17 лет выступил казахстанец Алан Курмангалиев. Он победил Джузеппе Каларко (Италия) 3:0, Егора Ларкова (Литва) 3:0, Петра Гавласа (Польша) 3:1, Рохелио Кастро (Мексика) 3:2 и вышел в четвертьфинал.
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