РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе в Белграде

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    В 1/8 финала весовой категории до 86 килограммов казахстанец оказался сильнее испанца Таймураза Наскидаева.

    В первой схватке Азамат Даулетбеков прошел кубинца Юриески Керальту.

    Ранее сообщалось, что казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде. В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.




    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Спорт Боевые искусства
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!