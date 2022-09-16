Казахстанец вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

В 1/8 финала весовой категории до 86 килограммов казахстанец оказался сильнее испанца Таймураза Наскидаева.

В первой схватке Азамат Даулетбеков прошел кубинца Юриески Керальту.

Ранее сообщалось, что казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде. В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.









Фото: olympic.kz