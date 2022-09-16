21:38, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6
Казахстанец вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе в Белграде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
В 1/8 финала весовой категории до 86 килограммов казахстанец оказался сильнее испанца Таймураза Наскидаева.
В первой схватке Азамат Даулетбеков прошел кубинца Юриески Керальту.
Ранее сообщалось, что казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде. В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.
Фото: olympic.kz