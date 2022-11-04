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Казахстанец вышел в 1/8 финала турнира по настольному теннису

4 Ноября 2022, 11:27
Казахстанец вышел в 1/8 финала турнира по настольному теннису
4 Ноября 2022, 11:27

Казахстанец вышел в 1/8 финала турнира по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Нова-Горице (Словения) проходит международный турнир по настольному теннису WTT Contender Nova Gorica 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Казахстанец Кирилл Герасименко в 1/16 финала встречался с двукратным чемпионом Европы Маркушем Фрейташем (Португалия).

Матч завершился победой казахстанца, который в 1/8 финала сыграет с Джаном Аккузу (Франция).

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 ноября в Актобе пройдет международный турнир по настольному теннису. На нем выступят спортсмены Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана.

Медали будут разыграны в одиночном и в парном разрядах среди мужчин, женщин, а также в личных соревнованиях среди спортсменов 2010 года рождения и моложе.

Фото: olympic.kz





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