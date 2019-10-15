Новости
Казахстанец вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
15 Октября 2019 20:24
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеЮлия Путинцева приблизилась к топ-30 рейтинга WTA Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае
Это стало возможным после его победы над россиянином Евгением Донским.
Матч продлился два сета. Кукушкин оказался сильнее со счетом 6:4, 6:3.
Следующим его соперником будет француз Адриан Маннарино.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Молодежная сборная Казахстана по футболу вырвала ничью в отборе на ЕВРО-2020
- Победителей международных спортивных соревнований чествовали в Туркестанской области
- Самым юным мастером спорта в казахстанском настольном теннисе стал карагандинец
- 11 спортсменок юниорской сборной РК гарантировали себе медали чемпионата Азии по боксу
- Команда Казахстана по кёрлингу одержала 2 победы на ЧМ среди смешанных пар
- Надаль и Джокович проведут матч и мастер-класс в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047