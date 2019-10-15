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Казахстанец вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

15 Октября 2019 20:24
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Казахстанец вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Это стало возможным после его победы над россиянином Евгением Донским.

Матч продлился два сета. Кукушкин оказался сильнее со счетом 6:4, 6:3.

Следующим его соперником будет француз Адриан Маннарино.

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Ключевые слова: Спорт,
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