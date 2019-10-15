Казахстанец вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным после его победы над россиянином Евгением Донским.

Матч продлился два сета. Кукушкин оказался сильнее со счетом 6:4, 6:3.

Следующим его соперником будет француз Адриан Маннарино.