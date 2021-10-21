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    19:14, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец вышел в 1/8 финала международного турнира по настольному теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Польше стартовал крупный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Star Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В турнире принимают участие юные мастера настольного тенниса из Австрии, Бельгии, Германии, Египта, Испании, Казахстана, Перу, Польши, Литвы, России, Румынии, Сингапура, Словакии, Чехии, Франции, Хорватии, Швеции и Японии.

    Карагандинец Алан Курмангалиев провёл в подгруппе три поединка и одержал три победы: над Игнасом Сисановасом (Литва) - 3:0, Давидом Бьоркрудом (Швеция) - 3:0, Виктором Клагом (Польша) - 3:0.

    Теперь в 1/8 финала соперником Алана Курмангалиева будет Петр Ходина из Австрии.


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    Спорт Польша Соотечественники Астана Теннис
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