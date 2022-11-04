Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу

4 Ноября 2022, 18:54
Казахстанец выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу
4 Ноября 2022, 18:54

Казахстанец выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби прошел чемпионат мира по джиу-джитсу. По его итогам казахстанец Руслан Исраилов завоевал единственную золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Руслан Исраилов – обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Он бился в весовой категории до 85 килограммов. В его весе было заявлено 34 спортсмена. Руслан провел пять схваток и занял первое место.

Принципиально важная и самая тяжелая для казахстанца была схватка в финале. Против него вышел представитель Канады Нейтон Дос Сантос. В 2019 году на чемпионате мира Руслан проиграл ему, поэтому он сделал все, чтобы взять реванш. В итоге он стал единственным золотым медалистом в сборной Казахстана.

Следующие важные соревнования для Руслана Исраилова - Азиатские игры. Он является действующим чемпионом турнира, золотую медаль завоевал в 2018 году.


Фото: sports.kz

Новости по теме
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Читайте также
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC
Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору