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    23:36, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец выиграл у узбекистанца чемпионский бой на турнире по ММА

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    ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Непобежденный боец смешанных единоборств из Казахстана Магомед Кабардиев (8-0) в титульном бою промоушна Naizа легкой весовой категории встретился с узбекистанским файтером Фарходжоном Машраповым (7-4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За минуту до конца первого раунда Кабардиеву удалось взять Машрапова на удушающий, из которого узбекистанец не сумел выбраться. Таким образом, казахстанский файтер стал чемпионом промоушна в легком весе.

    В предыдущем бою другой казахстанец Айдын Кодек (12-5) потерпел поражение удушающим приемом от корейского файтера Суу Йонг Ю (9-2) в поединке за титул промоушна в легчайшей весовой категории.


    Фото: Sports.kz


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