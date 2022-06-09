9 Июня 2022 09:15

Казахстанец выиграл турнир по настольному теннису в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Казахстана Алан Курмангалиев одолел соперников из Катара, Польши, Украины, Болгарии и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В Гавиржове (Чехия) проходит турнир « WTT Youth Contender» по настольному теннису с участием 11, 13, 15, 17 и 19-летних спортсменов из 30 стран мира.

Среди старших юношей казахстанцы Санжар Жубанов, Искандер Харки, Сагантай Курмамбаев успешно преодолели групповой этап, но остановились на стадии 1/32 финала.

У 15-летних теннисистов Алан Курмангалиев сначала занял первое место в подгруппе, затем в 1/16 финала победил Равада Алнасера (Катар) 3:1, в 1/8 Марселя Блащика (Польша) 3:0, в четвертьфинале Михаила Ловга (Украина) 3:0, в полуфинале Йоана Величкова (Болгария) 3:1.

В финале соперником был Казуки Ешияма (Япония), которому Алан уступил в Испании 27 мая. На этот раз сильнее оказался казахстанец. Алан победил со счетом 3:1 (11:8, 11:13, 11:4, 11:7).

Ранее сообщалось, что Алан Курмангалиев выиграл очередную медаль на турнире «WTT Youth Contender», который проходил в Кастель-Пладжа-де-Аро (Испания) с участием спортсменов Азии, Европы, Южной Америки.