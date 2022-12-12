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Казахстанец выиграл «серебро» Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону

12 Декабря 2022, 14:35
Казахстанец выиграл «серебро» Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Ербол Хамитов стал серебряным призером Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону, завершив дистанцию за 2:01.20, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦСП-ПРЕСС Parasport.

Он уступил 8 секунд канадцу Кэмерон Коллин, который завоевал золотую награду. Третьим стал украинец Рад Тарас, отставший от лидера на девять секунд.

Кубок мира по паралыжным гонкам и парабиатлону пройдет в три этапа. Первый этап проходит в городе Вуокатти (Финляндия) с 7 по 19 декабря 2022 года. Второй этап кубка пройдет в США, а последний третий этап пройдет в Японии. На этапах Кубка мира спортсмены набирают необходимое количество очков для получения лицензии на следующие зимние Паралимпийские игры.

Фото: csp-parasport.kz


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