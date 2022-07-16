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Казахстанец выиграл нокаутом в Актау
16 Июля 2022 23:48

Казахстанец выиграл нокаутом в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 48 & Naiza FC 41 в Актау состоялся поединок казахстанского бойца Руслана Сариева (12-1) с бразильцем Кайка Аленкара (10-2). Об этом передает МИА «Казинформ» со Sports.kz.

Бой в легчайшем весе был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Сариева техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Руслан Сариев выиграл тринадцатый бой в профессиональной карьере в ММА, а для Кайка Аленкара это поражение стало третьим. В своем предыдущем поединке Сариев дрался за титул чемпиона EFC и проиграл удушающим приемом в третьем раунде непобежденному россиянину Мансуру Малачиеву (10-0).




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