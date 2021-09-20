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    12:16, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец выиграл международный турнир по брейк-дансу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Амир Закир стал победителем крупного международного турнира по брейк-дансу в Бельгии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Участниками JBL Unbreakable стали представители более 30 стран. Закиров успешно преодолел всю турнирную сетку. В финале же он сразился с бельгийцем Mighty Jimm.

    Отметим, брейк-данс вошел в программу Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024-ом году.


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