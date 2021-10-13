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    09:55, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец выиграл две медали международного турнира по настольному теннису в Омане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Омане в эти дни проходит турнир юношеской серии Мирового настольного тенниса (WTT). Казахстанец Алан Курмангалиев отметился на нем двумя медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В понедельник он завоевал «серебро» среди 17-летних теннисистов. К этой награде он добавил «золото» среди 15-летних.

    Добавим, что в турнире принимают участие спортсмены из 15 стран.


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