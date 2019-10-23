Казахстанец выиграл $1 млн в лотерее DDF и не знает о своем выигрыше

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Казахстана Хуссаин Еремешев выиграл 22 октября миллион долларов в лотерее Dubai Duty Free (DDF). Еремешев купил свой выигрышный лотерейный билет онлайн. Организаторы лотереи так и не смогли дозвониться до счастливчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Gulf News.

Еремешев - второй счастливый обладатель миллиона долларов лотереи DDF из Казахстана. В 2015 году Казинформ сообщал о выигрыше казахстанца Омара Самаликова.