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Казахстанец выиграл $1 млн в лотерее DDF и не знает о своем выигрыше

23 Октября 2019 17:12
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Казахстанец выиграл $1 млн в лотерее DDF и не знает о своем выигрыше

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Казахстана Хуссаин Еремешев выиграл 22 октября миллион долларов в лотерее Dubai Duty Free (DDF). Еремешев купил свой выигрышный лотерейный билет онлайн. Организаторы лотереи так и не смогли дозвониться до счастливчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Gulf News.

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Еремешев - второй счастливый обладатель миллиона долларов лотереи DDF из Казахстана. В 2015 году Казинформ сообщал о выигрыше казахстанца Омара Самаликова.

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Ключевые слова: Арабские эмираты, Общество,
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Перевод:

Жанна Нурмаганбетова

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