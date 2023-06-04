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Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде

Автор:  
Анеля Касымова
4 Июня 2023, 12:50
Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде Фото: pbs.twimg.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тайские спасатели вытащили из моря казахстанца. Его состояние тяжелое, он находится в коме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние нашего соотечественника тяжелое, он находится в коме. Его извлекли из моря, где он купался несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По его словам, спасатели сделали искусственное дыхание пострадавшему и передали его прибывшим медикам. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Айбек Смадияров добавил, что для транспортировки пострадавшего самолетом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков.

«Консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели на Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами», - пояснил он.

В МИДе обратились к гражданам Казахстана, отдыхающим в Таиланде, и попросили соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений. К сожалению, это уже второй инцидент с казахстанцем в Таиланде за последнюю неделю.

Ранее в СМИ сообщалось, что родственники 24-летнего Артура Искакова просят помочь казахстанские власти доставить его на родину, так как беспокоятся о его состоянии в госпитале в Таиланде.


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