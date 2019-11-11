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Казахстанец вошел в четверку сильнейших на ЧА по стендовой стрельбе
11 Ноября 2019 15:46
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Катаре продолжается важный турнир в рамках олимпийской квалификации по спортивной стрельбе - чемпионата Азии. За лицензии и награды активно бьются казахстанские стрелки. И одним из последних достижений стало четвертое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Его занял Владислав Мухамедиев, который успешно выступил в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Спортсмен остановился в шаге от «бронзы», став четвертым. При этом стоит отметить, что в командных соревнованиях в этом виде программы казахстанский мужской состав поднялся на третью ступень пьедестала.
Ключевые слова: Спорт,
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