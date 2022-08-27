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Казахстанец уверенно победил узбекистанца на турнире по ММА в Алматы
27 Августа 2022 20:00

Казахстанец уверенно победил узбекистанца на турнире по ММА в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На турнире по ММА Octagon 34 в Алматы состоялось противостояние Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боец Алишер Газиз (1-0) сразился с узбекистанцем Асилбеком Инамовым (1-0). Этот бой прошел в легчайшем весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой Газиза удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Алишер Газиз выиграл второй бой в профессиональной карьере, а для Асилбека Инамова это поражение стало первым.



Фото: sports.kz



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