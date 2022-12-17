Казахстанец установил рекорд и вышел в полуфинал ЧМ по плаванию

17 Декабря 2022, 15:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Адильбек Мусин пробился в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Адильбек Мусин успешно преодолел квалификацию на дистанции 100 метров баттерфляем за 50,64 секунды, установив новый рекорд Казахстана. В отборочном раунде он финишировал первым в пятом заплыве. В итоге он смог войти в число 16 сильнейших, которые отобрались в 1/2 финала.

Фото: olympic.kz