Казахстанец удосрочил бойца из Азербайджана на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Almaty Arena проходит турнир по смешанным единоборствам казахстанского промоушна Naiza 37, на котором выступают казахстанские бойцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В категории до 175 фунтов в октагоне сошлись казахстанский боец Нурбек Отар и представитель Азербайджана Мухамад Исмаилов. Поединок проходил с преимуществом казахстанского бойца, который и сумел во втором раунде уронить противника и провести добивание. Судья остановил бой и отдал победу техническим нокаутом Отару.

Напомним, что главным событием вечера станет поединок Серика Разгалиева (7-1) против бразильца Дугласа де Оливейры (10-5). Бойцы оспорят титул чемпиона в полусреднем весе.