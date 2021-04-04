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    10:45, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанец Турсынбай Кулахмет нокаутировал непобежденного соперника с 20 победами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО) провел титульный бой в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он поставил на кон свой пояс чемпиона WBC International в первом среднем весе. Его соперником был венесуэлец Эбер Рондон (20-0, 13 КО). Бой был рассчитан на 10 раундов и закончился победой Кулахмета нокаутом в первом раунде.

    Таким образом, Турсынбай Кулахмет одержал третью победу на профи-ринге и защитил пояс чемпиона WBC International.

    Что касается Эбера Рондона, то для него это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

    Напомним, Кулахмет выиграл второстепенный пояс WBC в ноябре прошлого года, победив британца Маколея Макгоуэна (14-2-1, 3 КО).


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