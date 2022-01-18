Казахстанец Тимофей Скатов завершил выступление на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уроженец Петропавловска, занимающий 253-е место в мировом рейтинге, уступил словаку Норберту Гомбошу, который находится на 117-й строчке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первые две партии казахстанец уступил со счетом 3:6, 2:6. В третьем сете Тимофей разгромил соперника 6:1, а четвертой партии вел со счетом 4:2 и подавал, но словаку удалось сделать брейк и на своей подаче и сравнять счет. В девятом гейме Гомбош вновь реализовал брейк и довёл сет до победы 6:4, а с ним и матч.

Напомним, Скатов в этом году дебютировал на Australian Open, выиграв квалификацию. Благодаря выходу в основную сетку наш теннисист в ближайший понедельник значительно улучшит свое положение в мировом рейтинге, поднявшись на 231 место.