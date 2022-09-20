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Казахстанец Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Браге
20 Сентября 2022, 19:36

Казахстанец Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Браге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов дебютировал в турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в португальской Браге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/16 финала против доминиканского теннисиста Ника Хардта (260-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. Матч продлился один час и 15 минут.

Во время встречи казахстанский теннисист не исполнил ни одной подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл 14 очков и семь геймов подряд.

Стоит отметить, что на данный момент Тимофей располагается на 242-й строчке рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде.



Фото: sports.kz





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