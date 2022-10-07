Казахстанец Тимофей Скатов в трехчасовом матче одержал сенсационную победу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл во втором круге турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в итальянской Парме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с испанским теннисистом Карлосом Табернером (128-я ракетка мира) Скатов одержал победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:2. Матч продлился три часа и 13 минут.

Во время игры казахстанец (209-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала итальянского грунтового турнира.













Фото: instagram.com/skatov_timofey