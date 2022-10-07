Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец Тимофей Скатов в трехчасовом матче одержал сенсационную победу

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Октября 2022, 04:31
Казахстанец Тимофей Скатов в трехчасовом матче одержал сенсационную победу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл во втором круге турнира одиночного разряда мужского «Челленджера» в итальянской Парме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с испанским теннисистом Карлосом Табернером (128-я ракетка мира) Скатов одержал победу в трех сетах со счетом 6:7, 6:2, 6:2. Матч продлился три часа и 13 минут.

Во время игры казахстанец (209-я ракетка мира) не исполнил ни одной подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, а также выиграл восемь очков и шесть геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала итальянского грунтового турнира.


Фото: instagram.com/skatov_timofey



Спорт   Италия   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана