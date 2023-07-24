Казахстанец Тимофей Скатов проиграл финал квалификации турнира в Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (134-е место в рейтинге ATP) не смог пробиться в основную сетку турнира в Умаге (Хорватия) в одиночном разряде, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В финале квалификации Скатов встретился с аргентинцем Факундо Багнисом (136-е место) и проиграл ему в трех сетах — 7:5, 4:6, 2:6. Таким образом, вторая ракетка Казахстана досрочно завершил выступление на турнире.

Ранее Тимофей Скатов разгромил хорвата Йерко Бркича (1940-е место) — 6:2, 6:2.

Призовой фонд турнира в Умаге составляет 630 705 евро. Победитель заработает 85 605 евро, а также получит 250 рейтинговых очков. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (8-е место).