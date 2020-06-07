Казахстанец сыграл на кобызе в турецком сериале о становлении Османской империи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавно в социальных сетях широкое распространение получило видео, где в одном из известных турецких сериалов виртуозно играют на домбре и кобызе два исполнителя. Одним из них является наш земляк из Жанакоргана Ержан Аркабай. Мы связались с нашим соотечественником, проживающим ныне в Турции, и узнали, как он попал на съемки сериала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ержан Аркабай отправился в Турцию ради учебы в магистратуре в 2014 году. Через год он поступил в университет Неджиметтина Эрбакана в Конье и в прошлом году окончил отделение народной музыки. Он является выпускником Казахского национального университета искусств.

Во время своей учебы в Турции он познакомился с известным исполнителем-домбристом Арсланбеком Султанбековым.

В то время песня «Домбыра» в исполнении Арсланабека завоевала популярность в Турции.

К примеру, эту песню в качестве своего гимна использовала одна из ведущих политических партий Турции, а также футбольный клуб «Фенербахче».

Немного времени спустя Ержан выпустил свой альбом Dijital, состоящий из исторических казахских кюев.

А на съемки сериала Арсланбека и Ержана пригласила киностудия «Bozdağ Film».

В 2019 году по заказу данной киностудии был выпущен альбом, состоящий из 12 произведений. В альбом вошло и знаменитое терме Сугура.

«В этом году я ездил в Казахстан. Но Арсланбек-ага меня пригласил обратно в Турцию. Сейчас мы вдоем заняты съемками клипов для нашего альбома. Недавно мы выпустили клип на песню Жунуса Амре «Жалған дүние», а также клип, посвященный взятию Стамбула. Вот так постепенно мы пришли к работе в сериале. Альбом включает также песню «Осман-бей». На самом деле оригиналом этой песни являлось творение самого Асеке под названием «Қосай». В итоге эта песня была включена в сериал. Это произведение исполняется на домбре с использованием различных ударных инструментов», - рассказывает Ержан Аркабай.

В сериале о становлении Османской империи под названием «Османның құрылуы» («Становление Осман») в главной роли задействован известный турецкий актер Бурак Озживит. Увидев, как дуэт Ержана и Арсланбека, созвучно сплетая звуки домбры и кобыза, находит любовь в сердцах турецких зрителей, кинокритики предлагают использовать этот музыкальный синтез в качестве саундрека к турецким историческим сериалам.

«До этого большую популярность во многих странах, в том числе и в Казахстане, набрал сериал «Ертұғырыл». Теперь в Турции приступают к новому проекту. Снимается сериал, посвященный сыну основателя Османской империи Ертугырыла - Осман-бею. Сериал «Османның құрылуы» рассказывает о трудностях тех времен и боевом духе людей. С Бураком Озживитом мы не общались близко. В связи с коронавирусом в ходе съемок мы соблюдаем дистанцию. Первые серии были сняты неделю назад и сразу представлены вниманию зрителей. На съемочной площадке мы успели познакомиться с рядом актеров. К примеру, актер Атила Гюзаль, исполняющий роль Аяза, является борцом греко-римского стиля, призером международных соревнований, и на одном из соревнований, оказывается, боролся с моим другом Нурмаханом Тыналиевым. Вот так мы нашли и общего знакомого», - добавляет Ержан.

Он также рассказал, в какой части сериала звучит исполняемое ими произведение. Ержан и Арсланбек исполняют роли жырау, специально приглашенных на инаугурацию Осман бея.

«Если кобыз более точно может передать внутреннее состояние человека, его чувства, то ритмы добры поднимают его дух. Вчера на моей страничке в Facebook один пользователь выступил с критикой касательно звучания домбры в сериале, написав: «Что делает домбра в турецком сериале». Однако я не согласен с таким мнением, потому что домбра является инструментом с более чем двухтысячелетней историей. Надо выразить благодарность академику Ахмету Жубанову и другим нашим деятелям, композиторам, исполнителям, которые сохранили около 5 тысяч казахских кюев и донесли их до сегодняшних времен. Теперь наш национальный инструмент превращается в общую ценность тюркских народов. Я думаю, этому надо только радоваться. Домбра для турков не является чем-то посторонним, они восприниимают домбру как начало, истоки. К примеру, европейцы не смогут воспринять домбыру так, как турки. Причина этому кроется в корнях», - поясняет музыкант.

Ержан Аркабайт поддерживает связи и с другими нашими соотечественникми в Турции. В частности, по словам музыканта, он общается с учениками нашего знаменитого земляка Мустафы Озтюрка. Наши соотечественики в Турции приглашают Ержана на свадьбы, где он исполняет казахские кюи. Он часто бывает у них в гостях и старается поддерживать тесные связи.