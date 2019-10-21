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Казахстанец  стал вторым на Всемирных военных играх

21 Октября 2019 18:59
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Казахстанец  стал вторым на Всемирных военных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ухане в эти дни проходят Всемирные военные игры. Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов в рамках крупного турнира стал обладателем медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстанец завоевал «серебро» в весовой категории до 70 килограммов. В главной схватке борец встретился с Хетагом Цаболовым (Россия), который в итоге и стал победителем.

Добавим, что ранее на чемпионате мира в Нур-Султане Кайпанов также стал обладателем серебряной медали.

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Ключевые слова: Спорт,
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