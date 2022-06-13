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Казахстанец стал вторым на турнире по брейкингу в Испании
13 Июня 2022 17:09

Казахстанец стал вторым на турнире по брейкингу в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) прошел рейтинговый международный турнир по брейкингу (брейк-данс), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Представитель команды Казахстана по брейкингу Владимир Кальмиус завоевал серебряную медаль соревнований. Пройдя отбор, наш соотечественник обошел сильнейших спортсменов из Венесуэлы, Германии, Израиля и Австрии.

В турнире принимали участие именитые спортсмены из 30 стран мира. В 1/8 финала Кальмиус сенсационно одолел венесуэльца Лил Джи.

Национальная сборная Казахстана по брейкингу входит в тройку лучших в мировом рейтинге. Владимир Кальмиус занимает четвертую строчку в рейтинге страны.

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