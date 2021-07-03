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    12:39, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанец стал восьмым на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Швейцария принимает этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанец Ришат Хайбуллин стал восьмым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он вошел в число лучших в дисциплине «скорость». В этом же виде программы Амир Маймуратов стал 26-м, Алишер Мурат - 39-м, Бекнур Алтынбеков - 35-м. Тамара Улжабаева показала 28-1 результат, а Асель Марленова - 34-й.

    В категории «трудность» Хайбуллин стал 31-м, Улжабаева - 53-й.



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