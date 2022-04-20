РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:53, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанец стал третьим на соревновании по велотреку в Бельгии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велотрекист Андрей Чугай занял третье место в бельгийском соревновании по кейрину International Belgian Track Meeting Gent, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «Очень серьёзный международный турнир получился, с высокой конкуренцией. Более 280 участников из почти 30 стран. Не каждый Кубок мира может похвастать таким кворумом», - отметил тренер сборной по спринту Валентин Савицкий.

    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!