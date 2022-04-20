Казахстанец стал третьим на соревновании по велотреку в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велотрекист Андрей Чугай занял третье место в бельгийском соревновании по кейрину International Belgian Track Meeting Gent, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Очень серьёзный международный турнир получился, с высокой конкуренцией. Более 280 участников из почти 30 стран. Не каждый Кубок мира может похвастать таким кворумом», - отметил тренер сборной по спринту Валентин Савицкий.