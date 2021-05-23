Казахстанец стал третьим на Гран-при Москвы по велоспорту на треке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Москва (Россия) принимает Гран-при по велоспорту на треке. В первый день казахстанская команда отметилась на турнире бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее завоевал Алишер Жумакан. Он финишировал третьим в дисциплине «скрэтч». У женщин в этом же виде программы Рината Султанова показала четвертый результат. В командном спринте Андрей Чугай, Дмитрий Рязанов и Сергей Пономарев стали четвертыми.