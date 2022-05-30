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Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
30 Мая 2022 16:24

Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ислам Усейнов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В столице Азербайджана Баку проходит Кубок мира по пулевой стрельбе.

Наш соотечественник Ислам Усейнов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. По итогам соревнований он набрал 260,5 баллов и занял третье место.

Победу одержал Миран Маричич из Хорватии, а «серебро» оформил Лазар Ковачевич из Сербии.

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