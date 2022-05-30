16:51
30 Мая 2022 16:24
Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ислам Усейнов завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В столице Азербайджана Баку проходит Кубок мира по пулевой стрельбе.
Наш соотечественник Ислам Усейнов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. По итогам соревнований он набрал 260,5 баллов и занял третье место.
Победу одержал Миран Маричич из Хорватии, а «серебро» оформил Лазар Ковачевич из Сербии.
Читайте также
Лента новостей
16:45
16:37
16:24
16:15
16:03
15:56
15:45
15:39
15:28
15:15
15:14
15:07
15:00
14:54
14:47
14:35
14:23
14:14
13:59