Казахстанец стал серебряным призером в серии Кубка мира по пара плаванию в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серия Кубка мира по пара плаванию прошла в Шеффилде, Великобритания. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена из 21 страны мира. Столичный спортсмен Сиязбек Далиев стал серебряным призером Кубка мира на дистанции 50 метров баттерфляй, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Столичный спортсмен проплыл дистанцию в стиле баттерфляй за 37,65 секунды, показав на 3 секунды выше нормы отбора на летние Паралимпийские игры в Токио.

Также чемпион Азиатских Пара игр-2018, мастер спорта международного класса Сиязбек Далиев сейчас входит в пятерку сильнейших пловцов мирового рейтинга на этой дистанции в своем классе.

Казахстанский пара пловец установил рекорд соревнований на Азиатских играх в стиле баттерфляй и проплыл 50 метров за 37,40 секунды. На чемпионате мира по пара плаванию, который проходил в Лондоне в 2019 году, именно на этой дистанции он вошел в пятерку лучших.