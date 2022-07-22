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Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде
22 Июля 2022 19:19

Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Талгат Эрекеев завоевал бронзовую медаль на открытом турнире по паранастольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстанец вместе с японской спортсменкой Ямазаки Тамано завоевали третье место в смешанном парном разряде. В классе XD20 они обыграли команду Таиланда со счетом 3:0. В полуфинале спортсмены уступили паре из Тайбэя со счетом 0:3.

Отметим, что турнир прошел в городе Паттайя с 18 по 21 июля. В нем приняли участие порядка 100 спортсменов из 18 стран мира. Турнир является рейтинговым соревнованием перед Паралимпийскими играми в Париже в 2024 году.


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