22 Июля 2022 19:19

Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Талгат Эрекеев завоевал бронзовую медаль на открытом турнире по паранастольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Казахстанец вместе с японской спортсменкой Ямазаки Тамано завоевали третье место в смешанном парном разряде. В классе XD20 они обыграли команду Таиланда со счетом 3:0. В полуфинале спортсмены уступили паре из Тайбэя со счетом 0:3.

Отметим, что турнир прошел в городе Паттайя с 18 по 21 июля. В нем приняли участие порядка 100 спортсменов из 18 стран мира. Турнир является рейтинговым соревнованием перед Паралимпийскими играми в Париже в 2024 году.