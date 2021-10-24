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    04:21, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец стал победителем турнира серии ITF World Tennis Tour M25

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана завершился международный турнир серии ITF World Tennis Tour M25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В финальном поединке парного разряда воспитанник теннисной школы Актау Бейбут Жукаев в дуэте с россиянином Андреем Кузнецовым одолел Ивана Лютаревича (Беларусь) и Константина Кравчука (Россия) – 7:6, 6:4. Этот успех для Бейбита – первое достижение в его карьере на взрослом уровне серии ITF.

    К сожалению, в одиночном разряде Денис Евсеев проиграл свой полуфинал канадскому теннисисту Филипу Пеливо – 6:7, 7:6, 3:6.


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