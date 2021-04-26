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    11:24, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанец стал победителем парного разряда теннисного турнира в Египте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в паре с немцем Кайем Вехнельтом победил в парном разряде турнир серии ITF Men M15 Cairoв Египте. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столице Египта с 19 по 25 апреля прошел турнир серии ITF Men M15 Cairo с призовым фондом 15 000 долларов США.

    Единственным представителем Казахстана был 23-летний Григорий Ломакин из Темиртау.

    В парном разряде наш теннисист совместно с 25-летним немцем Кайем Вехнельтом дошел до финала и завоевал свой первый титул в текущем сезоне. В решающем матче был повержен аргентинский дуэт Хуан Игнасио Галарсу/Хуан Пабло Пас со счетом 6:4, 6:2.

    На пути к триумфу Григорий вместе со своим напарником обыграл следующие тандемы:

    Оливер Кроуфорд (США)/Бенедикт Хеннинг (Германия) — 3:6, 6:3, 10:8;

    Шохей Чиками (Япония)/Римпей Каваками (Япония) — 6:2, 7:6;

    Даниэли Капеччи (Италия)/Франческо Пассаро (Италия) — 3:6, 6:3, 10:5.


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